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Совфед одобрил закон о защите прав дольщиков в случае банкротства застройщика

Согласно документу, регионам предоставляется право создавать фонд субъекта РФ для завершения строительства объектов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на защиту интересов участников долевого строительства в случае банкротства застройщика.

"В целях урегулирования обязательств признанных банкротами застройщиков перед участниками долевого строительства предлагается предоставить право субъекту РФ создавать фонд субъекта РФ для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан - участников долевого строительства", - говорится в сопроводительных документах к закону.

Финансирование текущей деятельности фонда субъекта РФ будет осуществляться за счет средств регионального бюджета. Закон предусматривает создание единого реестра проблемных объектов - систематизированный перечень сведений об объектах недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на шесть месяцев нарушены сроки завершения строительства или обязанности по передаче объекта долевого строительства, а также сведений о застройщиках-банкротах. В документе говорится, что все российские новостройки, включая апартаменты, будут продаваться только по договорам участия в долевом строительстве.

Документ также прописывает правовые основания для использования материнского капитала на приобретение жилья через счета эскроу.

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