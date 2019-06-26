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Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ при ипотечных каникулах

Согласно положению в документе, не признается доходом налогоплательщика материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами в течение этого льготного периода

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий освобождение от налогообложения материальной выгоды, полученной при реализации заемщиком права на получение ипотечных каникул.

Документ был инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко вместе с представителями всех фракций Госдумы.

"Вводится положение, в соответствии с которым не признается доходом налогоплательщика материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами в течение этого льготного периода", - говорится в сопроводительных материалах к закону.

Ранее Госдума приняла закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с Володиным и Матвиенко. Он предусматривает предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ипотечных каникул.

В ходе дополнительной экспертизы законопроекта было установлено, что предоставление заемщику ипотечных каникул повлечет за собой налоговые последствия. Согласно действующей редакции Налогового кодекса РФ, доходы заемщика, полученные им в ходе ипотечных каникул в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту, подлежат налогообложению по ставке 35%.

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