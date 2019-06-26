Минстрой объявил о начале приема заявок на конкурс "Лучшая муниципальная практика"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйств РФ в среду объявило о начале приема заявок на всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика". Подать заявку можно будет до 20 июля, сообщила пресс-служба Минстроя.

"Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика". Минстрой России курирует номинацию "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства". Прием заявок на конкурс осуществляется до 20 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявки должны направляться в Минстрой сопроводительным письмом с подписью высшего должностного лица субъекта РФ. Они принимаются в электронном виде.

"Регион самостоятельно определяет и указывает сферу реализации практики или проекта, а именно: градостроительная политика, обеспечение благоприятной жизнедеятельности населения, жилищно-коммунальное хозяйство", - уточнили в министерстве.

Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится с 2017 года. В 2018 году его призовой фонд составил 40 млн рублей. Целью проведения конкурса является организация системной работы по выявлению, обобщению и распространению успешного опыта муниципального управления. В нем принимают участие городские округа (городские округа с внутригородским делением), городские и сельские поселения.