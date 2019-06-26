Власти Кубани сообщили, что менее 2,5% жилья в регионе строится с задержкой сроков

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Объем жилья, вводимого в эксплуатацию с задержкой сроков в Краснодарском крае, где большое количество долгостроев и остро стоит проблема обманутых дольщиков, составляет в 2019 году менее 2,5% от общего количества вводимого жилья, это ниже, чем средний уровень по России, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства: сроки исполнения обязательств нарушены застройщиками на 225 объектах долевого строительства в регионе, 72 из них внесены в региональный реестр. Депутаты на Кубани приняли поправки, позволяющие финансировать завершение строительства из бюджета региона, в 2019 году на эти цели будет направлено 1,5 млрд рублей. Также власти Краснодарского края создадут государственную компанию, которая в дальнейшем достроит самые проблемные дома региона.

"Сейчас с небольшими задержками вводится менее 2,5% от общего объема новостроек. Эта цифра даже ниже, чем в среднем по России. Так что, звание "столица обманутых дольщиков" - это уже не про нас", - написал Алексеенко на своей странице в Facebook.

Уточняется, что с начала 2019 года на 25% увеличился объем введенного в эксплуатацию жилья. На данный момент сданы в эксплуатацию 780 тыс. кв. м жилья в новостройках, это 16,4 тыс. квартир. До конца года планируется завершить десять долгостроев.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край занимает второе место в России и первое в Южном федеральном округе (ЮФО) по объемам ввода в эксплуатацию жилья. В 2018 году в регионе ввели 4,4 млн кв. м. жилья, годовой план выполнен на 105,2%. Власти Краснодарского края планируют за счет реализации нацпроекта "Жилье" в течение пяти лет увеличить объемы ввода в эксплуатацию жилья до 5,24 млн кв. м в год.