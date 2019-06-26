Первые региональные фонды для завершения долгостроев могут появиться осенью

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Первые региональные фонды по достройке проблемных объектов могут появиться осенью 2019 года, сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

В среду Совет Федерации одобрил закон, который дает регионам право создавать специальные фонды для достройки проблемных объектов - на средства компенсационного фонда, федерального, регионального и муниципального бюджетов.

"Достройка объектов потребует значительных средств. В одночасье вся сумма не сможет быть выделена. Именно поэтому мы определили, что после вступления в силу закона очередность будет определять специальным постановлением правительство РФ. Для этого будут разработаны критерии. Работа по формированию реестра и созданию фондов может занять несколько месяцев. Предполагаю, что первые региональные фонды появятся осенью", - рассказал Николаев журналистам.

Депутат уточнил, что для исключения возможных злоупотреблений все расходы, сметы, финансовые платы будут устанавливаться нормативным актом. Регион может реализовывать программу по достройке самостоятельно, без привлечения федерального бюджета, но в этом случае прописана субсидиарная ответственность региона за деятельностью регионального фонда.

Он добавил, что в единой информационной системе жилищного строительства предусмотрено создание реестра проблемных объектов, это будет входить в обязанности губернаторов. По словам Николаева, для включения в реестр дольщикам не нужно будет доказывать, что их объект проблемный, основной критерий - просрочка по сдаче в эксплуатацию. "Согласно закону, региональный фонд должен передать достроенный объект дольщикам в течение трех лет", - сказал депутат.