Портал об объектах долевого строительства в тестовом режиме запустили в Подмосковье

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Власти Московской области запустили в тестовом режиме информационный портал по объектам долевого строительства. На сайте представлена информация по жилым домам, в отношении которых нарушены сроки передачи ключей дольщикам, сообщила в среду пресс-служба Министерства жилищной политики региона.

"Сайт запущен в тестовом режиме. В настоящий момент можно посмотреть актуальную информацию по жилым домам, в отношении которых нарушены сроки передачи ключей дольщикам. Также внесена информация по срокам и актуальному состоянию строительства социальных объектов Urban Group, - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

Она отметила, что на портал вносятся данные по объектам социальной инфраструктуры, которые планируется сдать до 2020 года. После этого в системе будут отражены все жилые и социальные объекты, и каждый житель региона сможет отслеживать данные по ним.

"Сейчас все проблемные жилищные комплексы разделены [на портале] по этапам восстановления прав граждан, это отражено также в цветовом оформлении: поиск решения - красный, реализация решения - желтый, обеспечение прав - зеленый, завершенные с успехом - синие", - уточнили в пресс-службе.

В дальнейшем на портале появятся все строящиеся за счет инвесторов социальные объекты, а после - все строящиеся объекты в Московской области. По каждому дому на сайте заведена карточка объекта, содержащая основные данные, фотографии и карту местоположения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 2013 года в регионе направили около 60 млрд рублей для решения ситуации с обманутыми дольщиками. В среднем с 2014 года в Московской области каждый год получали ключи от квартир около 4-5 тыс. обманутых дольщиков. В текущем году планируется восстановить права на жилье 19 тыс. жителей региона.