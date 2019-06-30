С 1 июля 2019 года россияне будут защищены при покупке новостроек

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. С 1 июля 2019 года россияне не смогут покупать новостройки без банковской защиты. По старой схеме, без счетов эскроу, будет покупаться жилье в проектах, получивших заключения о соответствии критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам прямого участия.

Дольщик под защитой. Что нужно знать о покупке квартиры по счетам эскроу

Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Согласно утвержденным правительством критериям, не переходить на новую систему финансирования могут проекты, строительная готовность которых составляет не менее 30%, а объем привлеченных средств по договорам участия в долевом строительстве составляет 10% и более. Отдельные критерии строительной готовности прописаны для проектов комплексного освоения территории - на уровне 15%. Для системообразующих организаций, которые строят не менее 4 млн кв. м на территории четырех регионов, а также для застройщиков, которые достраивают проблемные объекты с обманутыми дольщиками. В этом случае степень строительной готовности объекта может составлять 6%.

Как следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда", к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.