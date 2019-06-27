В Вологодской области решили проблемы 214 обманутых дольщиков

ВОЛОГДА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Вологодской области решили проблемы 214 обманутых дольщиков по десяти проблемным объектам за 2018 год и несколько месяцев этого года. Проблемы остальных будут решены в 2019-2020 годах, сообщил в четверг губернатор региона Олег Кувшинников в своем отчете областному парламенту о результатах работы правительства в прошлом году.

"Мы разработали комплекс мер по решению существующих проблем и недопущению новых. Нашли инвесторов. В 2018 году и за прошедшие месяцы 2019 года восстановлены права 214 участников долевого строительства по десяти проблемным домам. В 2019 и 2020 годах будет решена проблема остальных дольщиков", - сказал губернатор.

В 2017 году в области был принят, а затем скорректирован закон о поддержке обманутых дольщиков. Инвесторам, готовым достраивать проблемные дома, предоставляются земельные участки в аренду без торгов. Застройщики могут рассчитывать на преференции, финансовую поддержку региональных и муниципальных органов власти при подключении объектов к инженерным коммуникациям.

На момент принятия закона в регионе насчитывалось 80 компаний-застройщиков и почти 5 тыс. договоров о долевом участии в строительстве. В реестре пострадавших граждан значились почти 300 человек по 16 проблемным домам. На июль 2018 года были решены вопросы по 164 пострадавшим гражданам из 300.

Приняв закон о поддержке обманутых дольщиков, правительство региона планировало полностью решить проблему к 2021 году. Для более быстрого ее решения губернатор объявил запрет на продажу земельных участков в Череповце, Вологде, Шекснинском и Вологодском районах до тех пор, пока не будут решены вопросы со всеми дольщиками, которые есть именно в этих муниципалитетах.