Более 70% возводимых новостроек Петербурга достроят без использования эскроу-счетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Застройщики более 70% возводимых многоквартирных жилых домов в Санкт-Петербурге продолжат работу по старой схеме продаж дольщикам, сообщил в четверг на форуме "Встреча лидеров рынка недвижимости России в северной столице" гендиректор "Объединения строителей Санкт-Петербурга" Алексей Белоусов.

"Из 300 строительных проектов, которые реализуются в Санкт-Петербурге, практически 70% остаются в рамках договоров долевого участия (ДДУ - прим. ТАСС) в работе, остальные проекты, скорее всего, будут переходить на эскроу-счета", - сказал он.

По данным Единого реестра застройщиков, на 1 июня 2019 года Петербург занимает третье место по объему текущего строительства среди субъектов РФ. В городе возводятся 839 многоквартирных жилых домов общей площадью 15,2 млн кв. м.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объемам привлеченных средств по ДДУ. Как следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда", к концу 2024 года число действующих ДДУ, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.