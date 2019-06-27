Застройщики трети возводимых в Ленобласти жилкомплексов готовы к освобождению от эскроу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Застройщики менее половины строящихся жилых комплексов в Ленинградской области - 54 из 164 - подали заявки на освобождение от перехода на счета эскроу. Об этом сообщила в четверг начальник сектора по работе с пострадавшими участниками долевого строительства комитета государственного строительного надзора и экспертизы Ленинградской области Анастасия Алексеева.

"На сегодняшний день меньше половины реализующихся в области проектов - всего 54 из 164 - подали заявления в Госстройнадзор на соответствие критериям, установленным постановлением правительства РФ", - сказала Алексеева, выступая на форуме "Встреча лидеров рынка недвижимости России в северной столице".

Премьер-министр Дмитрий Медведев 22 апреля подписал постановление, утверждающее список критериев, согласно которым строительство жилья после 1 июля 2019 года может быть завершено с привлечением средств дольщиков и без перехода на проектное финансирование (счета эскроу). Согласно документу правительства, не переходить на новую систему финансирования могут проекты, строительная готовность которых составляет не менее 30%, а объем привлеченных средств по договорам участия в долевом строительстве составляет 10% и более.

Отдельные критерии строительной готовности прописаны для проектов комплексного освоения территории - на уровне 15%. Также исключение делается для системообразующих организаций, общая площадь возводимых домов у которых составляет не менее 4 млн кв. м на территории не менее четырех регионов, а также для застройщиков, которые достраивают проблемные объекты с обманутыми дольщиками. В этом случае степень строительной готовности объекта может составлять 6%.

По данным профильного комитета, сейчас в регионе лишь один жилой комплекс получил одобрение проектного кредита на строительство от банка. "Еще два - на стадии одобрения, также высока вероятность получения финансирования еще трех проектов", - продолжила она. Однако, по оценке представителя ведомства, по старой модели финансирования в Ленинградской области будут реализовываться 85% проектов жилищного строительства, которые пока не получили заключение контролирующего органа.

По данным Единого реестра застройщиков, на 1 июня 2019 года Ленинградская область занимает пятое место по объему текущего строительства среди субъектов РФ. В городе возводят 800 многоквартирных жилых домов общей площадью 5 млн кв.м.