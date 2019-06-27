Эксперты назвали необходимостью разработку мастер-плана Сергиева Посада

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Создание стратегии пространственного развития Сергиева Посада позволит придать импульс развитию города. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС.

Ранее стало известно, что КБ "Стрелка" и ДОМ.РФ разработали Стратегию пространственного развития Сергиева Посада до 2025 года, объемно-пространственный регламент исторического центра и дизайн-проекты благоустройства 95 га общественных пространств. Согласно проекту, предполагается создать два городских центра - культурно-представительский рядом с Лаврой и административно-делового рядом с транспортно-пересадочным узлом "Сергиев Посад". Документ имеет статус рекомендательного. По данным издания, стоимость разработки составила 295 млн рублей, средства были выделены из чистой прибыли ДОМ.РФ. Стоимость реализации проекта оценивается примерно в 60 млрд рублей.

Как рассказал ТАСС аудитор Счетной палаты, экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, который также является уроженцем Сергиево-Посадского района, идея благоустройства города обсуждается с момента возвращения городу Загорску названия Сергиев Посад. "Реальные очертания реализации этой идеи появились несколько лет назад, когда по заказу Минстроя и правительства Московской области КБ "Стрелка" за средства АО "Дом.РФ" взялись за разработку концепции благоустройства. Техническое задание для "Стрелки" согласовывалось с патриархом Кириллом, так как Троице-Сергиева Лавра является одной из главных святынь для всех православных христиан и главным туристско-паломническим "якорем" проекта", - добавил Мень.

Транспортный вопрос

Проект "Стрелки" отвечает основным вызовам развития города, такое мнение высказал общественный консультант проекта - художник, дизайнер, преподаватель Абрамцевского художественно-промышленного колледжа Михаил Семенов. По мнению эксперта, один из основных вопросов состоит в том, как решить транспортную ситуацию и разгрузить центральную часть города. По сообщению КБ "Стрелка", после строительства Восточного объезда из центрального проспекта Красной Армии планируется сделать городской бульвар вместо транзитной магистрали. Сейчас, отмечает Семенов, проспект является основной транспортной артерией города, поэтому увеличить количество пешеходных маршрутов или туристических остановок пока невозможно.

Исторически на протяжении 200 лет вся жизнь города строилась вокруг современного проспекта Красной Армии, подтверждает Александр Демахин, режиссер, учитель года России - 2012, житель Сергиева Посада. "Это главная транспортная артерия города. У жителей вызывает некоторое беспокойство, насколько выделение центра, как некого туристически закрытого места, будет инфраструктурно комфортно. Но говорят, что этот вопрос решается", - отметил Демахин.

При этом, по словам Меня, создание в центральной части города пешеходной зоны соответствует мировым трендам развития аналогичных исторических городов.

На стыке культур

Сергиев Посад показывает важную для сегодняшнего общества модель взаимодействия светской и духовной культуры и диалога между ними, считает Демахин. "Конечно, история города связана с Лаврой, однако это не модель замкнутого государства, каким, например, является Ватикан. Сергиев Посад имеет богатую историю светской культуры в диалоге с духовной. Модель представления Сергиева Посада как православного Ватикана была бы несколько искусственной", - считает эксперт.

Анна Зайкина, предприниматель, директор "Сергиево-Посадской матрешки", организатор уличного фестиваля "Трикотажка фест" также уверена, что Сергиев Посад должен развивать различные туристические направления. "Мы пытаемся насытить город программой не одного дня, как это происходит сейчас, когда туристы приезжают только в Лавру, а затем продолжают путешествие по Золотому кольцу. Нам было бы интересно, чтобы Сергиев Посад стал привлекательным для туристов на несколько дней. Поэтому мы проводим фестивали, уличные мероприятия. Если мы получим какую-то поддержку для развития разнообразного туризма - это будет интересный продукт", - отметила Зайкина.

Возможность длительного пребывания туристов в городе предусмотрели в стратегии КБ "Стрелка". Концепция предполагает создание новых точек притяжения. Это и новые музеи как, например, тематический парк русской игрушки, и туристическая инфраструктура в виде гостиниц и ресторанов.

Демахин считает, что необходимо строить новое, но при этом сохранять здания разных стилей, времен и предназначений. По его мнению, важно также заняться реконструкцией уже существующих объектов, обратить внимание и на памятники советской культуры, а также найти возможность для их бережного развития.

Финансирование в туристический потенциал

Крупное вложение средств в город в любом случае приведет к положительному результату, уверена Зайкина. По ее словам, при этом важно выработать конкретный подход к преобразованиям в городе и проработать наметившиеся изменения.

Как считает Мень, источником финансирования может стать как федеральная целевая программа, так и перечень специальных мероприятий, утвержденный правительством России. "В плане мероприятий должны быть предусмотрены средства по различным федеральным ведомствам с участием институтов развития, региональных, муниципальных властей и частного бизнеса", - отметил он. Мень добавил, что судить о возможности полностью выполнить стратегию развития Сергиева Посада можно будет после того, как правительство определит объем и алгоритм бюджетных инвестиций в проект.

При этом, как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского района, пока нет утвержденных проектов, которые бы затрагивали муниципальные средства, земли или собственность.