Виллу за $117 млн купил в Гонконге 22-летний бизнесмен

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 июня. /ТАСС/. Одна из самых дорогих в Азиатско-Тихоокеанском регионе сделок на рынке недвижимости заключена в Гонконге. По сообщению газеты South China Morning Post, здесь был продан роскошный особняк за 916 млн гонконгских долларов ($117 млн).

Речь идет о частном доме, расположенном в самом престижном районе - на возвышенности Пик Виктория, откуда открывается панорамный вид на гавань и небоскребы. Четырехэтажный особняк площадью 806 квадратных метров имеет сад и крышу, оборудованную для пикника.

Согласно записям в реестре, покупателем недвижимости выступил 22-летний предприниматель Мэттью Чэн. Он курирует образовательный бизнес в многопрофильном конгломерате Cheung & Sons, принадлежащем его отцу - местному магнату Кенни Чэну. Компания младшего Чэна занимается учебными курсами и частными уроками для школьников и студентов, подготовкой в ведущие университеты Европы. Сам он начал бизнес еще в возрасте 19 лет, организовав во время учебы в Лондоне курсы китайского языка для ряда английских школ.