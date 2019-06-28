Около 310 тыс. кв. метров жилья введут в 2019 году в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Объем введенного в 2019 году в Хабаровском крае жилья увеличится до 310 тыс. кв. м, об этом сообщил в пятницу исполняющий обязанности министра строительства региона Дмитрий Чеховский.

"Задачей министерства и органов местного самоуправления на 2019 год, является ввод жилья в объеме не менее 310 тыс. кв. м, что на 10 тыс. кв. м больше объема, установленного соглашением между Минстроем России и правительством края, заключенным в рамках реализации федерального проекта "Жилье" на территории края", - сказал Чеховский.

Он уточнил, что прирост жилья в 2019 году составит 13,2%, в 2018 году было введено 273,8 тыс. кв. м жилья. Чеховский сообщил, что основной объем ввода жилья будет обеспечен за счет строительства многоквартирных домов в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровском районе. "Для решения поставленной президентом РФ задачи по увеличению к 2024 году объемов ввода жилья в 1,5 раза - до более чем 400 тыс. кв. м - правительству края и органам местного самоуправления необходимо сосредоточить свои усилии на развитии комплексной застройки территории, предусмотреть источники финансирования для строительства инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры", - сказал Чеховский.

Он добавил, что сейчас министерство дорабатывает план мероприятий по освоению микрорайона "Ореховая сопка" в Хабаровске. При решении инфраструктурных вопросов там можно ввести до 1,5 млн кв. м жилья.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Общий объем финансирования из всех источников по стране - более 1 трлн рублей.