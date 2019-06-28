Capital Group займется долгостроем Sky House на улице Мытная в Москве

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Один из крупнейших столичных девелоперов Capital Group завершит строительство жилого комплекса Sky House на улице Мытная в столице, сообщила в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста.

"Capital Group завершит строительство крупного жилого [комплекса] Sky House (ул. Мытная, д. 40-44). Между действующим застройщиком ООО "Олтэр" и Capital Group был подписан договор на выполнение последним функций технического заказчика", - цитирует пресс-служба председателя комитета Анастасию Пятову.

Отмечается, что 27 июня представители Capital Group провели встречу с инициативной группой граждан долгостроя. Как сообщила гендиректор Capital Group Валентина Становова, предстоит большая работа по обследованию объекта для определения техсостояния конструкций, объема работ, а также реальных сроков завершения проекта.

В Москомстройинвесте напомнили, что ЖК Sky House площадью более 146 тыс. кв. м строится с 2008 года. Сроки завершения строительства и ввода в эксплуатацию неоднократно переносились. С 2018 года работы на объекте приостановлены. "Олтэр" остался должен городскому бюджету более $42 млн и 346 млн рублей (итого по курсу ЦБ более 3 млрд рублей).