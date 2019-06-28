Максим Соколов покинул пост гендиректора группы ЛСР

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Максим Соколов покинул пост генерального директора группы ЛСР, говорится в сообщении застройщика. Бывший министр транспорта Соколов был назначен гендиректором группы ЛСР в августе 2018 года.

"Новоизбранный совет директоров принял решение о назначении генеральным директором и председателем правления ПАО "Группа ЛСР" основателя компании Андрея Молчанова. Максим Соколов, занимавший эти должности ранее, отныне работает первым заместителем генерального директора "Группы ЛСР", - говорится в сообщении.

По словам председателя совета директоров группы ЛСР Дмитрия Гончарова, "в связи с тем, что Андрей Молчанов недавно завершил свою деятельность на посту президента Национального объединения строителей, появилась возможность интенсивнее задействовать его в оперативном руководстве компанией".

Группа ЛСР - диверсифицированная строительная компания. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и на Урале. Компания занимает второе место в России по объему текущего строительства, по данным Единого реестра застройщиков, с портфелем 4,1 млн кв. м.