Банк России зафиксировал снижение ипотечных ставок

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по ипотеке в России снизилась по итогам мая 2019 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Банка России.

"Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в течение месяца, <...> 10,54%", - говорится в материалах на сайте ЦБ. Средневзвешенная ставка по итогам апреля составила 10,56%.

Общий объем ипотечных кредитов, предоставленных россиянам в январе-мае 2019 года составил 1,05 трлн рублей. За пять месяцев 2019 года выдано 478 тыс. кредитов.

Объем кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам в мае 2019 года, составил 1 млрд 078 млн 205 тыс. рублей, сообщается на сайте регулятора

В мае 2019 года было предоставлено 85 тыс. кредитов, тогда как в апреле 108,9 тыс.

Также за месяц снизился физический объем выдачи за месяц - с 240 млн рублей по итогам апреля 2019 года до 187 млн рублей по итогам мая.

"Новая" ипотека

На рынке ипотечного кредитования отмечен рост количества и объемов выдачи новых кредитов, то есть без учета тех, которые предоставляются на рефинансирование ранее взятой ипотеки. Об этом рассказали ТАСС в Аналитическом центре института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. По оценке ДОМ.РФ и аналитической компании Frank Research на основе опроса банков, за пять месяцев 2019 года было выдано около 478 тыс. новых ипотечных кредитов на сумму более 992 млрд рублей, что на 8% по сумме больше чем за аналогичный период прошлого года. Ранее ДОМ.РФ отмечал окончание цикла повышения ставок на рынке ипотеки, прогнозируя уровень в 10% к концу 2019 года.

В новость была внесена правка (21:38 мск) – уточнен объем кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам в мае 2019 года, верно - 1 млрд 078 млн 205 тыс. рублей; добавлена оценка выдачи ипотеки без учета рефинансирования