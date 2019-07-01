Якушев: регионы начнут публиковать сведения о перешедших на эскроу застройщиках

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Информация о застройщиках, которые перешли на механизм эскроу-счетов и тех, кто остался работать по старой схеме с договорами долевого участия, в ближайшее время появится на сайтах региональных правительств. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"Наиболее удачное решение, если эта информация будет публиковаться на порталах региональных правительств, но застройщики должны делать это добровольно. Сейчас мы прорабатываем некоторые аспекты этой идеи, например, как правильно ее реализовать с точки зрения коммерческой тайны. Мы постараемся, чтобы эта информация в ближайшее время появилась на сайтах региональных правительств", - сказал он.

При этом Якушев добавил, что регионы не должны единолично принимать решение о публикации сведений о застройщиках. Если такое произойдет, то во взаимоотношениях субъекта и застройщика могут возникнуть проблемы с точки зрения конфиденциальности деловой информации. Кроме того, по словам министра, в этом вопросе важно не допустить разногласий с Федеральной антимонопольной службой.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишаются возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.