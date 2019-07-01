Глава Минстроя назвал маркетинговым ходом повышение цен на жилье после 1 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев назвал маркетинговым ходом анонсирование повышения цен на жилье после перехода на проектное финансирование и механизм эскроу-счетов. Об этом он рассказал в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

"Это не более чем маркетинговый ход. Экономические основания повышения стоимости квадратного метра в уже строящихся домах не могут быть связаны с переходом на проектное финансирование. Основная масса застройщиков, по большому счету, еще не получила проектное финансирование, и повышать цену, закладывая те проценты, которые они еще не платили, - это опережать события", - отметил министр.

При этом Якушев обратил внимание, что подобная тенденция ожидания негативных изменений существует не только в строительной отрасли. "Вспомним изменение НДС: как только появилась информация по его индексации, цены на некоторые товары начали расти, причем не в пропорции увеличения налога, а гораздо больше", - добавил глава Минстроя.

С 1 июля российские застройщики лишаются возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.