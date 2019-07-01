Эксперты оценили опасения относительно роста цен на недвижимость

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Российские застройщики с 1 июля не имеют права привлекать деньги граждан напрямую. Ожидается, что переплату по банковским кредитам они заложат в цену квадратного метра. ТАСС пообщался с экспертами и выяснил, насколько оправданы опасения по росту цен на жилье.

В Минстрое считают, что у девелоперов пока нет поводов для повышения цен на новостройки после 1 июля, когда произойдет переход на эскроу-счета. "Основная масса застройщиков, по большому счету, еще не получила проектное финансирование, и повышать цену, закладывая те проценты, которые они еще не платили, - это опережать события. Но, к сожалению, не только в строительной отрасли существует тенденция роста цен, связанная с ожиданиями рынка предстоящих негативных изменений. Например, вспомним изменение НДС: как только появилась информация по его индексации, цены на некоторые товары начали расти, причем не в пропорции увеличения налога, а гораздо больше", - рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС. Ранее в ведомстве сообщали, что около 70% строящегося жилья в РФ будет завершено по старым правилам за два - три года (87 млн кв. м из 123,5 млн кв. м).

Тем не менее цены на квартиры, особенно в массовом сегменте, растут. По данным аналитического центра "Инком-Недвижимость", за I полугодие 2019 года средняя стоимость 1 кв. м жилья экономкласса в Москве увеличилась на 6,6% - до 153 тыс. рублей по отношению к началу года, в сегменте комфорт - на 4,2% до 178 тыс. рублей. В годовой динамике рост составил 9,8% и 9,1% соответственно. По словам директора по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрия Цветова, в Новой Москве за год средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 16% - до 122 тыс. рублей.

"За последний год в России мы наблюдаем плавное повышение цен на первичную недвижимость, в среднем - на 7-10%", - рассказала ТАСС директор инвестиционного департамента "Интеко" Людмила Корнева. По словам эксперта, такая динамика связана в том числе с предстоящим переходом на эскроу-счета - рынок отреагировал на изменения заблаговременно.

"Можно сказать, что ожидание перехода на эскроу, состояние неопределенности, а также сокращение предложения квартир в продаже, активный спрос стали теми факторами, которые простимулировали рост цен", - прокомментировала в свою очередь председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. При этом, по словам генерального директора девелоперской компании Level Group Кирилла Игнахина, никто не отменяет рыночные факторы: если есть спрос, активно идет стройка, цены растут независимо от обстоятельств.

Повышение может быть спекулятивным

По словам управляющего партнера компании "Метриум", участника партнерской сети CBRE Марии Литинецкой, в отдельных московских проектах цены уже выросли на 15%, ряд компаний анонсировали повышение цен с 1 июля. Эксперт не исключает: застройщики, которые продолжат работу по старой схеме, также увеличат стоимость квадратного метра на фоне общего роста. По ее словам, "пересмотр прайса отчасти будет иметь спекулятивный характер".

Литинецкая ожидает, что основной рост цен - до 10-15%, произойдет уже в июле в проектах, где продажи будут идти через счета эскроу. "Затем, полагаю, застройщики до конца года откажутся от значительного пересмотра прайса, так как июльское повышение однозначно отразится на спросе", - прогнозирует эксперт. Она отмечает, что результатом реформы станет также сокращение числа строительных организаций и уменьшение активности застройщиков. Как следствие, цены продолжат расти и по причине монополизации рынка. "В свете грядущих изменений до 30% застройщиков могут покинуть рынок, что может привести к пропорциональному сокращению предложения", - предполагает заместитель директора департамента новостроек компании "Инком-Недвижимость" Валерий Кочетков.

Рост цен ограничит спрос

До конца года резкого повышения стоимости на первичную недвижимость не будет, иначе "рынок остановится, а спрос сожмется", прогнозирует Корнева. По ее словам, больше всего это коснется регионов. "Однако, если ипотека будет поддерживаться на текущем уровне [со ставками 8,5 - 9,5% годовых или ниже], спрос, как минимум в Московском регионе, будет активным и после 1 июля", - добавляет Доброхотова.

По прогнозам Литинецкой, даже если каждый месяц во втором полугодии 2019 года будет заключаться на треть меньше договоров долевого участия, чем в завершившемся полугодии (такая ситуация была в 2015 году), то спрос по итогам всего 2019 года снизится в пределах 10%.

Как предполагают опрошенные ТАСС эксперты, после 2020 года цены продолжат планомерно расти, так как новые проекты будут продаваться по эскроу-счетам, а количество новостроек, реализующихся по старой схеме, уменьшится.

О новой системе финансирования

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

По старой схеме, без счетов эскроу, можно будет приобрести жилье в проектах, получивших заключения о соответствии критериям строительной готовности и объему привлеченных средств по договорам прямого участия. Не переходить на новую систему финансирования смогут проекты, строительная готовность которых составляет не менее 30%, а объем привлеченных средств по договорам участия в долевом строительстве составляет как минимум 10%.

Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.