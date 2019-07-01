Мутко поручил Минстрою проанализировать методику формирования средней стоимости жилья

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко дал поручение Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства проанализировать методики определения средней рыночной стоимости квадратного метра жилья в субъектах России в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Минстрою проанализировать результаты изменения методики определения норматива стоимости квадратного метра общей площади по России и средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам, а также целесообразность ее дальнейшего совершенствования и о результатах доложить в правительство", - отметили в пресс-службе правительства.

Средняя стоимость квадратного метра жилья рассчитывается раз в квартал. Этот показатель учитывается при расчете социальных выплат для участников государственных программ.

Кроме того, вице-премьер поручил Минстрою России и Минэнерго России разработать механизмы, которые бы учитывали в инвестиционных программах естественных монополий затраты на строительство инженерной инфраструктуры, включающей газо- и теплоснабжение, а также электроснабжение, водоснабжение и водоотведение в границах земельных участков с жилыми домами.

Минстрой и ДОМ.РФ проработают, как предоставить уполномоченным органам исполнительной власти субъектов права для решения вопроса об обязательности применения стандарта комплексного развития территорий. Оба поручения ведомства должны выполнить до 15 июля. Помимо этого, Минобрнауки до 1 августа должно предложить, как нужно развивать высшее и среднее профессиональное образование в области архитектуры, градостроительства и строительства, в особенности по вопросу создания городской среды.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.