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Минпромторг: система эскроу-счетов даст импульс развитию деревянного домостроения

В России объем деревянного домостроения составляет около 10%, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Переход на эскроу-счета откроет для застройщиков перспективу развития в области деревянного домостроения, объем которого в России в настоящее время составляет только 10%. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире телеканала РБК в понедельник.

"С переходом на работу по эскроу-счетам, когда средства дольщиков зачисляются на специальные счета в банки, есть гарантия, что дома будут достроены. Все то же самое мы собираемся применять и в деревянном домостроении, - сказал Евтухов. - Наша задача также привлечь интерес и внимание наших граждан к тому, чтобы это направление развивалось".

Замглавы Минпромторга пояснил, что новая система эскроу-счетов может открыть для застройщиков новые перспективы развития, в частности в секторе индивидуального жилья. Он добавил, что в России объем деревянного домостроения составляет около 10% в отличие от многих других стран и не только с развитой лесной инфраструктурой, где объем достигает 40-50% деревянных домов от общего числа.

Ранее президент Ассоциации деревянного домостроения Александр Черных заявил, что Россия может увеличить объемы деревянного домостроения к 2025 году в два раза - до 20-25 млн кв. м в год. По его словам, в стране деревянное домостроение медленно, но растет, в основном за счет строительства индивидуальных домов. Как сказал консультант отдела лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности Минпромторга России Абдусалам Саидов, развитие деревянного домостроения является одним из приоритетных направлений работы ведомства.

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