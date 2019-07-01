Эксперты: семейная ипотека поддержала снижение ставок на новостройки

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Снижение ипотечной ставки на квартиры в новостройках по итогам мая 2019 года - результат роста объемов выдачи по государственной программе семейной ипотеки. Такой вывод аналитического центр ДОМ.РФ приводится в материалах института развития, опубликованных в понедельник.

"Согласно данным Банка России, средневзвешенная ставка выдачи ипотеки в мае 2019 года составила 10,54%, что на 0,02% ниже уровня апреля 2019 года. По оценкам ДОМ.РФ, средняя ставка по кредитам без учета семейной ипотеки в мае 2019 года составила 10,56%", - говорится в документе.

В мае 2019 года ставки на готовое жилье выросли на 0,14 п. п. - до 10,8%, на новостройки снизились на 0,2 п. п. - до 10,03%.

Семейная ипотека распространяется только на строящееся жилье. В апреле 2019 года в программу были внесены изменения: установлена ставка в 6% на весь срок кредита (для регионов Дальнего Востока - 5%), увеличен размер субсидии банкам. По данным Минфина России, в мае 2019 года по программе семейной ипотеки выдано 2,8 тыс. кредитов на 7,3 млрд рублей, что в 2,2 раза по сумме и в 2,3 раза по количеству больше уровня апреля 2019 года, когда было выдано 1,2 тыс. кредитов на 3,4 млрд рублей

Программа семейной ипотеки осуществляется в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (входит в нацпроект "Демография"). По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка.

Изменения на рынке ипотеки

ДОМ.РФ отмечает, что с конца мая основные ипотечные кредиторы приступили к снижению ставок. "Средневзвешенная ставка предложения на конец июня составила 10,29-10,32%, что на 0,2-0,4 пункта ниже уровня конца апреля 2019 года", - говорится в документе. По оценкам ДОМ.РФ, во II полугодии ставки по ипотеке снизятся до уровня менее 10%.

Доля рефинансирования старых кредитов в структуре выдачи за январь-май 2019 года снизилась до 5,2% по сравнению с 14,1% за аналогичный период прошлого года. Всего с учетом рефинансирования, по данным Банка России, за пять месяцев 2019 года выдано 478 тыс. кредитов на сумму 1,05 трлн рублей, что на 12% меньше по количеству и на 1,9% по сумме аналогичного периода прошлого года.

Прирост ипотечного портфеля банковской системы с начала 2019 года составил 7,8%, что на 12% больше прироста за пять месяцев 2018 года. Ипотечный портфель на балансе банковской системы на 1 июня 2019 года достиг 7,6 трлн рублей.