Общая площадь долгостроев в России составила почти 12 млн кв. м

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Общая площадь российских долгостроев достигла 11,8 млн кв. м на момент составления Единого реестра проблемных объектов, который появился в открытом доступе на сайте ДОМ.РФ.

В Едином реестре проблемных объектов опубликованы данные по 2070 домам в 77 регионах РФ. Согласно статистике, в реестре насчитывается 188,7 тыс. квартир. Попавшие в реестр дома возводили 802 застройщика. В отношении 453 из них введена процедура банкротства. Сроки завершения строительства более чем на полгода нарушили 274 застройщика. Сроки передачи квартир более чем на шесть месяцев - 91.

"Каждый день информация будет актуализироваться. Появятся все долгострои, где сдача в эксплуатацию просрочена на полгода. Два года назад, когда была начата реформа, одним из главных предметов для споров было количество проблемных домов. Никто не знал сколько их. Сейчас она будет закрыта", - прокомментировал председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Отмечается, что ликвидация долгостроев позволит достичь цели по обеспечению возможности улучшения жилищных условий не менее пяти миллионам семей.