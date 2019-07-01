В Липецкой области решены проблемы по 19 из 20 домов с обманутыми дольщиками

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. В Липецкой области власти нашли решения по 19 из 20 домов, дольщики которых считались обманутыми. Об этом временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов доложил президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи.

"С дольщиками - из 20 домов по 19 мы нашли решения, - сказал он. - Не скажу, что без сложностей, постоянно в ручном управлении". Глава региона добавил, что одному из проблемных объектов, расположенном на улице 50 лет НЛМК, уже 13 лет и достроить его нельзя. "Я подготовил письмо, потому что там надо его сносить и мошенничество там, очень большие проблемы, - пояснил он. - Вместо 148 квартир продали 330 квартир".

Артамонов подчеркнул, что регион одним из первых получил финансирование на решение проблемы аварийного жилья, уже 2 июля будет переселено 49 семей. "По фонду капремонта тоже мы продвигаемся, денег у нас достаточно, омолодили менеджмент - улучшается результат", - добавил он. По словам главы региона, в Липецкой области зарплата бюджетников, которые не вошли в майские указы президента, выросла на 10%. Также в регионе создали новую систему общения с населением, в результате средний срок ответа получился около 10 дней.

Артамонов рассказал о работе по улучшению городской среды. "У нас в Липецке будет три новых парка, Елец - еще четыре, и по малым населенным пунктам", - пояснил он.

По словам главы региона, в агропромышленном секторе удалось создать 2,4 тыс. новых рабочих мест. В целом планы по развитию отрасли выполняются, есть хороший экспортный потенциал.

Для развития сети городского транспорта было приобретено 197 автобусов. В Ельце полностью обновлен автобусный парк, в Липецке - частично.