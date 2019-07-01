Около 40 млн кв. м недвижимости планируют построить на территории промзон в Москве

ЗАГРЕБ, 1 июля. /ТАСС/. Около 40 млн кв. м недвижимости планируется построить на месте заброшенных и используемых не по назначению промзон в Москве, сообщил в понедельник руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин на конференции в рамках проходящих в Загребе Дней Москвы.

По его словам, Москва продолжает вовлекать в городскую среду неэффективно используемые территории промышленных зон. В рамках программы, реализуемой с 2011 года, реорганизовано в общей сложности 5 тыс. из имеющихся 18 тыс. га промышленных территорий. "Там появились технопарки, технополисы, индустриальные кластеры. Планируем, что реорганизация промзон позволит создать около 40 млн кв. м недвижимости, которая будет приспособлена для использования высоких технологий", - сказал он.

Как уточняется на инвестиционном портале Москвы, до 2011 года промышленными зонами было занято до 40% площади города, а в центре их территория достигала 800 га. Ранее руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров сообщал ТАСС, что решение по назначению всех заброшенных и используемых не по назначению промышленных зон будет принято властями города до конца 2019 - начала 2020 года.

Федеральный закон о комплексном развитии промзон был принят летом 2016 года и вступил в силу в 2017 году. В старых границах Москвы такими промышленными зонами занято около 15,3 тыс. га - это 47 площадок. На 133 га предлагается разместить общественно-деловую застройку, 77 га отведено для жилой застройки, но основной упор будет сделан на создание рабочих мест и развитие промышленных объектов.

В мае Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки в отношении производственных территорий в районах Кунцево (одноименная промзона), Отрадное ("Алтуфьевское шоссе") и Головинский ("Автомоторная").

С 28 июня по 2 июля в Загребе проходят дни Москвы. В рамках деловой программы запланировано проведение деловой конференции по сотрудничеству. Мероприятие продолжат круглые столы, посвященные теме туризма, образования, инфраструктуры умных городов.