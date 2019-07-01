Счетная палата не поддержала законопроект о жилищных субсидиях многодетным семьям на селе

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Счетная палата не поддержала законопроект депутата Госдумы от фракции ЛДПР Александра Шерина о жилищных субсидиях многодетным семьям, предусматривающий дополнительные дотации на улучшение жилья для семей с семью и более детьми, которые проживают в сельской местности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточного обоснования выбора конкретной категории граждан для новой меры поддержки (семьи с семью детьми, постоянно проживающие в сельской местности). Данное обстоятельство не позволяет сделать вывод об актуальности и масштабах рассматриваемой проблемы, а также об обоснованности предлагаемого механизма ее урегулирования и социально-экономических последствий", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Счетной палате отметили, что не требуется принимать отдельный закон для господдержки семей, так как существует федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержке семей, имеющих детей". Он предполагает, что средства материнского капитала со дня рождения или усыновления второго и последующего ребенка можно использовать для погашения основного долга или уплаты процентов по кредитам и займам на покупку или строительство жилья, включая ипотечные кредиты.

Законопроект "О жилищных субсидиях многодетным семьям", внесенный депутатом Госдумы от фракции ЛДПР Александром Шериным, предусматривает за счет федерального бюджета жилищные субсидии на улучшение жилищных условий семьям, имеющим семь и более детей и проживающим в сельской местности не менее 10 лет на момент рождения или усыновления седьмого ребенка. По подсчетам Счетной палаты, на реализацию законопроекта потребовалось бы дополнительно выделить из федерального бюджета 25,3 млрд рублей.