Власти Подмосковья начали выдавать ключи дольщикам долгостроя в Нахабине

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Московской области начали с 1 июля выдавать ключи дольщикам жилого комплекса "Малина" в Нахабине. Комплекс возводился с 2012 года, свои квартиры в нем ждали 488 семей, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства жилищной политики региона.

"Первоначально проект носил имя ЖК "Эко Парк Нахабино", его строительство началось в 2012 году. Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию - II квартал 2016 года <…> На сегодняшний день объект введен в эксплуатацию. Выдача ключей дольщикам началась 1 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Жилой комплекс включает в себя 21 дом общей площадью около 29,4 тыс. кв. м. Его строительство прерывалось несколько раз из-за недостатка финансирования. В итоге застройщик "Фрегат" признали банкротом, а правительство Московской области привлекло нового инвестора - ГК "Гранель".