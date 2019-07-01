Почти 64 тыс. россиян переселят из аварийного жилья до 2021 года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Переселение почти 64 тыс. жителей аварийного жилья в России обеспечат до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

"Для реализации мероприятий 2019-2020 годов [регионы] получат 35,4 млрд рублей. Федеральная поддержка будет направлена на переселение почти 64 тыс. человек из почти 26,8 тыс. аварийных жилых помещений общей площадью 1,04 млн кв. м на территории 594 муниципальных образований", - говорится в сообщении.

До конца 2019 года в новое жилье переедут более 8 тыс. россиян, приводятся в сообщении слова главы Минстроя Владимира Якушева.

Согласно одобренным заявкам, в регионы направили 10,61 млрд рублей, остальные 70% средств перечислят после того, как субъекты предоставят реестры заключенных контрактов на покупку квартир для расселения граждан, добавляется в сообщении пресс-службы. На сегодня все субъекты составили графики заключения контрактов. "При этом у нас есть регионы, которые взяли на себя обязательство реализовать в целом программу 2019 - 2024 годов досрочно. Мы поддерживаем такие примеры и оказываем им необходимую помощь", - отметил Якушев.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья - 530,9 тыс. При этом в паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. При этом планируется уточнение критериев признания домов аварийными и ввод понятия ветхих домов. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.