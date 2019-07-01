Минстрой привлечет искусственный интеллект к созданию базы документов для стройэкспертизы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Единый реестр документов в области инженерных изысканий, проектирования и строительства зданий, необходимых для экспертизы, может быть создан с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом журналистам в понедельник сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.

"Мы создаем новый инструмент - единый реестр документов в области инженерных изысканий, проектирования и строительства зданий. Для наполнения реестра мы ведем переговоры по использованию искусственного интеллекта. Ведь это 30 тыс. документов и более сотни тысяч норм. Это огромный массив информации, имеющий юридически значимый характер", - сказал Волков.

По словам замминистра, в реестр будут включены документы, которые применяют при проведении экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. На заполнение реестра уйдет не менее полугода. Реестр будет общедоступным, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Как пояснил Волков, создание реестра является стратегически важным. Он необходим для урегулирования противоречий, исключения дублирования ряда пунктов нормативно-технических документов.

"В настоящее время, нормативные документы в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, на предмет соответствия требованиям которых проводится экспертиза проектной документации, разрабатывают Минстрой России, МЧС России и Роспотребнадзор", - добавил замминстра.