Минстрой: институт экспертного сопровождения в стройотрасли позволит удешевить проекты

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Институт экспертного сопровождения, который создается в строительстве, поможет удешевить проекты. Об этом журналистам в понедельник сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.

Как сообщалось, в РФ упрощена процедура прохождения повторной экспертизы строительных проектов. До этого даже незначительные изменения проектов, которые были одобрены экспертизой, нужно было выносить на повторное рассмотрение.

"Практика экспертного сопровождения приведет не к удорожанию, а к удешевлению строительства. Российские строители сэкономят миллиарды рублей по стране в целом. С учетом того, что повторную экспертизу нужно было проходить один-два раза, а ее стоимость - от одного миллиона рублей", - сказал он.

По словам замминистра, пока стоимость экспертного сопровождения не установлена, но она не будет дороже стоимости одной повторной экспертизы.

Волкова также пояснил, что экспертное сопровождение проекта - оценка соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы, требованиям технических регламентов, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий по решению застройщика или технического заказчика. "Экспертное сопровождение может осуществляться органом исполнительной власти или организацией, проводившей экспертизу проектной документации", - добавил он.

По его словам, если в ходе экспертного сопровождения в проектную документацию будут внесены изменения, требующие проведения экспертизы проектной документации, то орган исполнительной власти или организация, проводившая экспертизу, по итогам внесения таких изменений выдает заключение экспертизы проектной документации. Сведения о заключении подлежат включению в Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ). В таком случае дополнительное направление проектной документации на проведение повторной экспертизы не требуется.