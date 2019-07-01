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Минстрой актуализирует более 38 тыс. расценок на строительные технологии

Это будет сделано до конца 2019 года, отметили в ведомстве

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 38 тыс. расценок на технологии строительства будут опубликованы в федеральном реестре сметных нормативов до конца этого года. Об этом журналистам в понедельник сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.

Замминистра пояснил, что речь идет о так называемой "разморозке расценок", которая стала возможна после подписанного на прошлой неделе президентом РФ закона, где также есть пункты, посвященные ценообразованию в строительстве.

"Первые 50 расценок мы должны опубликовать на следующей неделе. В течение месяца опубликуем еще 200 расценок, и до конца года - еще 38 тыс.", - сказал Волков.

По словам замминистра, среди первых 50 в том числе такие расценки как работа виброкатков по укатке основания дорог, специальные технологии по укреплению обочин. "В этих технологиях нет ничего мегаинновационного, но они очень полезны. Их давно ждут, потому что пока невозможно было делать сметы, которые бы учитывали эти технологии, поскольку они не были опубликованы в федеральном реестре сметных нормативов", - пояснил он.

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