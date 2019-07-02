Власти Коми увеличили расходы на обеспечение жильем детей-сирот на 70%

СЫКТЫВКАР, 2 июля. /ТАСС/. Правительство Республики Коми на 70% увеличило финансирование расходов на обеспечение жильем детей-сирот. Теперь объем выделяемой помощи составит 373 млн рублей, это позволит представить в 2019 году жилые помещения 286 сиротам из 1484 человек, стоящих в очереди, сообщила во вторник пресс-служба главы республики.

"Правительство республики принимает дополнительные меры для решения жилищного вопроса сирот. Увеличивается размер субвенции на эти цели, выделяемой из республиканского бюджета муниципальным бюджетам. Изначально на 2019 год органам местного самоуправления было предусмотрено на эти цели 272,9 млн рублей. По итогам апрельской сессии Госсовета республики указанная сумма была увеличена на 100 млн рублей", - приводит пресс-служба слова главы республики Сергея Гапликова из его доклада полномочному представителю президента России в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану в ходе видеоселекторного совещания.

По данным руководителя региона, в Коми проживают 4679 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 11,5% меньше, чем пять лет назад. На 1 июня 2019 года число нуждающихся детей-сирот в получении жилья в Коми составило 2135 человек, из них у 1484 возникло право на получение жилья.

"Принятая мера позволит обеспечить в этом году жилыми помещениями 286 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - пояснил он.

Помимо этого, в республике разработан комплекс мер на 2019-2021 годы по совершенствованию законодательства и упрощению порядка обеспечения жильем детей-сирот. Также предпринимаются меры по увеличению финансирования, соответствующие предложения Министерства образования, науки и молодежной политики будут рассмотрены на правительственной бюджетной комиссии региона.