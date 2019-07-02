Шесть дополнительных стартовых площадок для программы реновации определили в Москве

Москва, 2 июля. /ТАСС/. Шесть новых площадок для строительства "стартовых" домов программы реновации жилья утверждены в четырех административных округах столицы, общее количество площадок достигло 329. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Принято постановление правительства Москвы, утверждено шесть новых площадок реновации. Общая площадь площадок составляет 101,3 тыс. кв. м. Площадки расположены в пяти районах четырех столичных округов - на северо-западе, северо-востоке, востоке и юго-западе Москвы. Строительство позволит дополнительно переселить 12 домов или 2,9 тыс. человек из 1,1 тыс. квартир площадью 50 тыс. кв. м", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе столичного стройкомплекса, новые площадки расположены на улицах Новогиреевская, Дмитрия Ульянова, Демьяна Бедного, Тайнинская и Академика Королева.

"Итого на сегодняшний день подобрано 329 площадок для строительства "стартовых" домов, с учетом ранее подобранных 323 стартовых площадок. Общая площадь площадок составляет порядка 4,8 млн кв. м", - добавил заммэра.

Программа реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, это в основном пятиэтажные хрущевки, что составляет почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включены 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.