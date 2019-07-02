Число проблемных многоквартирных домов в Севастополе с 2014 года снизилось втрое

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Количество проблемных многоквартирных домов в Севастополе, в которых собственники не могут несколько лет получить жилье, за пять лет снизилось почти в три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе городского департамента капитального строительства.

По итогам прямой линии, прошедшей 20 июня, президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам, что решение проблем обманутых дольщиков лежит не только на федеральной власти, но и в значительной степени на регионах. Проблема обманутых дольщиков коснулась многих регионов России, одной из мер для ее решения стало введение с июля 2019 года так называемых эскроу-счетов, на которых хранятся средства дольщиков, - теперь строительные организации смогут использовать их только после ввода домов в эксплуатацию.

"На момент принятия города федерального значения Севастополя в состав Российской Федерации было выявлено 70 объектов, возведение которых начато на основании договоров паевого или долевого строительства, из которых 62 объекта строились жилищно-строительными кооперативами, восемь - коммерческими организациями, по которым имелись обращения граждан о привлечении денежных средств. К настоящему времени из указанного числа объектов введено 48", - сказала представитель департамента.

По ее данным, строительство всех проблемных объектов начато до марта 2014 года. Чаще всего сложности с введением дома в эксплуатацию возникали из-за того, что у застройщика не было прав на земельный участок, разрешительная и проектная документация не соответствовали построенному объекту, при возведении здания не осуществляется государственный строительный надзор или застройщиками были нарушены градостроительные нормы и правила.

Собеседница отметила, что кроме приведения зданий или документации на них в соответствие с российским законодательством предпринимается и ряд других мер. В частности, упрощены критерии для ввода в эксплуатацию многоквартирников, построенных на основании документации, выданной до 18 марта 2014 года. Руководством города департаменту капитального строительства поручено разработать нормативный акт, предусматривающий механизмы защиты прав граждан, вложивших средства строительство домов, в том числе - предоставление другого жилья или денежных компенсаций.