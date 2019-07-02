ЦИАН: число выданных разрешений на строительство в Москве сократилось в 3,7 раза

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Количество выданных разрешений на строительство в столице снизилось в 3,7 раза за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в сообщении аналитического центра ЦИАН.

"По итогам января-июня 2019 года было выдано 86 разрешений на строительство (в среднем ежемесячно 14 договоров). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился в 3,7 раза", - говорится в сообщении ЦИАН.

За полгода по московским округам по количеству выданных разрешений в первой тройке оказались: ЮВАО - 17% разрешений на строительство, ЮЗАО - 15% и ЗАО - 14%. При этом 34% или около 29 из 86 выданных разрешений в Москве пришлось на дома по программе реновации.

Также в компании отметили, что 2018 год показал рекордные результаты по числу выданных разрешений на строительство в Москве. В течение прошлого года было зарегистрировано около 474 документов, что в два раза превысило показатель 2017 года. По программе реновации за 2018 год оформили 60 домов, что составило 13% от общего объема разрешений. По мнению экспертов ЦИАН, рост был вызван поправками от 1 июля 2018 года, согласно которым на каждое разрешение на строительство нужно создавать новое юридическое лицо.

Кроме того, ЦИАН отметил рост цен за кв. м на новостройки в Москве. В первом полугодии 2019 года стоимость кв. м в границах старой Москвы увеличилась на 14% и достигла почти 172 тыс. руб. В Новой Москве за этот же период цена выросла на 20%: с 102 тыс. рублей до 122 тыс. рублей за кв. м в новостройках эконом- и комфорт-класса.