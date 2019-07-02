Ввод жилья в Москве по итогам 2019 года может превысить 4 млн кв. м

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Объем ввода жилой недвижимости в столице в 2019 году может составить более 4 млн. кв. м и превысить показатели прошлого года на 1 млн кв. м. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Фактический ввод недвижимости в 2018 году составил 8,6 млн кв. м, в том числе более 3,5 млн кв. м жилья.

"Ввели за первые полгода 3,2 млн кв. м жилья. Учитывая, как инвесторы старались ввести [жилье] к 1 июля, думаю, будет по итогам года четыре с небольшим миллиона, но с учетом того, что порядка 600 тыс. - бюджет. Из 3,2 млн кв. м жилья у нас 260 тыс. - это бюджетная стройка. В целом, по сравнению с прошлым годом - рост почти на миллион", - сказал Хуснуллин.

Заммэра пояснил, что за первое полугодие 2019 года в столице было введено 5,5 млн. кв. м недвижимости.

"Мы никогда еще к первому полугодию года 5,5 млн кв. м не вводили. Отрадно видеть, что очень большой объем ввода коммерческой недвижимости. Несмотря на все прогнозы, у нас из года в год растет коммерческая недвижимость, а для города она самая выгодная - дает рабочие места и гарантирует налоговую базу", - отметил Хуснуллин.

Ранее пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы сообщила, в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию около 8,5 млн кв. м различной недвижимости, при этом власти планируют перевыполнить план и выйти на показатель в 9 млн кв. м недвижимости.