Правительство передало ДОМ.РФ полномочия по управлению бывшими зданиям трех министерств

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительственная комиссия наделила ДОМ.РФ полномочиями по распоряжению бывшими зданиям трех федеральных министерств: Минпромторга, Минэкономразвития и Минкомсвязи, сообщила во вторник пресс-служба единого института развития в жилищной сфере.

ДОМ.РФ уполномочен в качестве агента РФ вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемые федеральные объекты и земельные участки. Земельные участки предоставляются как для целей комплексного освоения территории, так и для отдельных проектов строительства. ДОМ.РФ планирует к 2024 году вовлечь в оборот более 18,5 тыс. га неэффективно используемых земель, находящихся в федеральной собственности.

"Решением правительственной комиссии ДОМ.РФ переданы агентские полномочия в отношении помещений, в которых ранее располагались офисы министерств, переехавших в новый правительственный комплекс в Москва-Сити. В частности, здание Минкомсвязи России на Тверской, 7, здание Минпромторга России на Китайгородском проезде, здание Минэкономразвития России на Овчинниковской набережной, а также комплекс зданий Минэкономразвития России на 1-Брестской", - говорится в сообщении.

Площадь переданных зданий составила около 100 тыс. кв. м. Сейчас на участки и на недвижимое имущество оформляются агентские полномочия. По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, важно эффективно использовать их для пользы жителей, так как многие из зданий представляют историческую и культурную ценность.

Как ранее сообщал ТАСС, по словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, старые здания министерств и ведомств, возможно, будут использоваться высшими учебными заведениями. Кроме того, рассматривается вариант их реконструкции.

Правительственная комиссия также передала ДОМ.РФ агентские полномочия по земельным участкам в 13 регионах РФ. Органы власти в четырех регионах получили шесть участков площадью 33,37 га. На них будут созданы промышленный парк и технопарк в Пермском крае, построена социнфраструктура в ряде регионов: наземный переход между зданиями школы в Кировском районе Саратова, физкультурно-оздоровительный комплекс в Москве и детская больница в Волгограде.

Переезд министерств

Правительство РФ в начале января согласовало переезд ряда правительственных структур в здание многофункционального терминального комплекса "IQ квартал" в международном деловом центре "Москва-Сити". В новый комплекс переберутся центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи, а также Росаккредитация, Росстандарт, Росимущество, Ростуризм и подведомственные организации (ФКУ "Центр поддержки", ЦМТУ Росстандарта, ФАУ "НИА").