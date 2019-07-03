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В Думу внесен законопроект об обеспечении жильем инвалидов независимо от их доходов

Как сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента, сейчас инвалиды и семьи, имеющие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, должны быть признаны малоимущими, чтобы получить жилье

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов, а также депутаты Госдумы Алексей Диденко и Ярослав Нилов (оба ЛДПР) внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обеспечении инвалидов жильем независимо от их имущественного положения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации, опубликованном в среду.

"В статью 17 федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" предлагается внести изменение, позволяющее принимать инвалидов на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий независимо от их имущественного положения. Законопроект направлен на восстановление социальной справедливости по отношению к инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, которые ущемлены в объеме такой меры социальной поддержки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время инвалиды и семьи, имеющие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, должны быть признаны малоимущими, чтобы получить жилье.

"Члены семей с инвалидами работают или получают пенсии, поскольку им нужно ухаживать за родственником с ограниченными возможностями здоровья, на что требуются немалые средства. Признать инвалида малоимущим и нуждающимся в жилом помещении проблематично, хотя он и его семья могут жить в плохих жилищных условиях", - пояснил сенатор Леонов, слова которого приводит пресс-служба палаты.

Теги
РоссияНилов, Ярослав ЕвгеньевичДиденко, Алексей НиколаевичАбрамов, Иван НиколаевичЛеонов, Сергей Дмитриевич
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