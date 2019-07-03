Выдачу ипотеки под 2% годовых на Дальнем Востоке запустят до конца года

ТАСС, 3 июля. Механизм выдачи льготной ипотеки для жителей регионов Дальнего Востока со ставкой в 2% планируют запустить до конца 2019 года, заявил в среду глава Минвостокразвития Александр Козлов на итоговом заседании коллегии министерства.

"Мы разработали механизм предоставления льготной ипотеки в 2% на покупку, ремонт и строительство жилья: как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет без первоначального взноса. Планируем, что первый кредит выдадим до декабря этого года", - сказал он.

Министр уточнил, что механизм внедрения льготной ипотеки будет осуществляться через Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ). "Мы предоставили на эти цели порядка 15 млрд рублей", - уточнил он.

В Москве проходит итоговое заседание коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Козлов представляет итоги развития ведомства за 2018 год. С докладами выступят руководители институтов развития - Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В заседании коллегии принимают участие главы регионов Дальнего Востока, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.