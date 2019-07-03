Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки многодетным семьям

Действие господдержки будет распространяться на семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. При этом компенсационная выплата будет освобождена от налогов.

Ранее сообщалось, что оператором программы станет ДОМ.РФ. Для получения выплаты семьи должны предоставить в банк, выдавший кредит, заявление, сопровождающееся стандартным набором документов, а также свидетельства о рождении детей. ДОМ.РФ будет перечислять кредитной организации деньги для частичного погашения кредита заемщика за счет собственных средств, которые будут возмещаться за счет субсидии из бюджета. Также говорилось о том, что в этом году выплаты на погашение ипотеки смогут получить около 30 тыс. российских семей.