Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки многодетным семьям

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий частичную компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям в размере 450 тыс. рублей. Соответствующий закон, принятый Госдумой 19 июня и одобренный Советом Федерации 26 июня 2019 года, опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Действие господдержки будет распространяться на семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. При этом компенсационная выплата будет освобождена от налогов.
Ранее сообщалось, что оператором программы станет ДОМ.РФ. Для получения выплаты семьи должны предоставить в банк, выдавший кредит, заявление, сопровождающееся стандартным набором документов, а также свидетельства о рождении детей. ДОМ.РФ будет перечислять кредитной организации деньги для частичного погашения кредита заемщика за счет собственных средств, которые будут возмещаться за счет субсидии из бюджета. Также говорилось о том, что в этом году выплаты на погашение ипотеки смогут получить около 30 тыс. российских семей.