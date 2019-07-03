Путин потребовал от Минфина контролировать реальное снижение ставок по ипотеке

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение первому вице-премьеру - министру финансов Антону Силуанову осуществлять мониторинг за уровнем ипотечных ставок с тем, чтобы он не был номинальным.

"Антон Германович, только нужно мониторить реальную ситуацию, мониторить, что в жизни происходит реальной", - указал глава государства, обращаясь к Силуанову, по итогам его доклада на совещании президента с членами правительства.

Путин подчеркнул, что не должно быть номинального снижения ставок. "Шесть на ум пошло, семь с ума сошло - это никого не интересует, сколько вы там посчитали, сколько нужно добавить, - указал президент. - Нужно, чтобы люди получали то, о чем мы договорились". Глава государства потребовал, что "6% кредиты должны быть". "Надо проверить, просто, как это работает в жизни. Не каждый же месяц мне проводить эту прямую линию, чтобы выяснять, с чем люди сталкиваются в реальной жизни", - заключил Путин, поручив следить за ситуацией совместными усилиями Минфина и Центробанка.