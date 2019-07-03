Мутко: восстановление 3,5 тыс. домов после паводка в Иркутской области невозможно

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Восстановление 3,5 тыс. домов после паводка в Иркутской области невозможно, сообщил в среду вице-премьер Виталий Мутко на совещании президента РФ с членами правительства.

"По жилому фонду, по нашим подсчетам полностью сейчас утеряно 3,5 тыс. домов, люди переселены. Формы и подходы к восстановлению жилья прорабатываются, мы договорились, что в четверг, пятницу и субботу комиссия работать будет там. Я сам выезжаю, мы вместе со штабом и правительством вместе посмотрим", - сказал Мутко.

В пресс-службе вице-премьера подтвердили, что он в четверг прибудет в регион. "Вице-премьер завтра, 4 июля, будет работать в Иркутской области на месте ЧП", - сообщил представитель Мутко.

По словам Мутко, в список на материальную помощь после паводка вошли 16,5 тыс. человек.

"Сейчас 16,5 тыс. [человек] в списке, 8,5 тыс. [человек] получили уже по 10 тыс. материальную помощь. В ближайшее время мы, я думаю, что буквально несколько дней, эту работу проведем", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что примерно 97 объектов социальной и транспортной инфраструктуры нуждаются в восстановлении после паводка. "Где-то у нас по 97 объектам социальной, транспортной инфраструктуры. Договорились, что план восстановления по каждому объекту будет сделан", - заявил он.

Ранее глава наиболее пострадавшего от паводков в регионе города Тулун Юрий Карих сообщал ТАСС, что в зону подтопления попали две школы, причем в одной из них первый этаж оказался затоплен полностью. По его словам, в зону подтопления также попали три детских сада, дом детского творчества и другие объекты. Он отметил, что городские власти будут восстанавливать все соцобъекты в течение двух месяцев, чтобы открыть их к учебному году.

Куда отправят детей

Первую группу детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области в составе 250 человек отправят 4 июля на отдых в другие районы региона, объявил вице-премьер.

"670 человек родителей согласились сейчас отправить их [детей] на отдых, где-то 250 буквально завтра мы отправляем, группу детишек. Пока в ближайшие районы. С правительством области здесь плотный контакт", - сказал он.

Ранее в среду на совещании по ликвидации ЧП Мутко заявлял о том, что одна из основных задач в связи с ЧП в Иркутской области - вывезти детей из зоны паводка в летние оздоровительные лагеря. Он отмечал, что вопрос организации отдыха детей из затопленных районов прорабатывается не только в пределах региона, но и с другими субъектами - готовность принять детей уже выразили Калининград, Москва, Тула и Крым.