Выпускники программы "Архитекторы.рф" получили должности в Татарстане и Мурманской области

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Выпускники первого потока образовательного проекта "Архитекторы.рф" Айназ Ярмиев и Светлана Москвичева получили новые назначения в республике Татарстан и Мурманской области. Об этом рассказали в оргкомитете программы.

"Ярмиев и Москвичева стали, соответственно восьмым и девятым выпускниками программы "Архитекторы.рф", назначенные на руководящие должности в регионах России. Ранее семь выпускников программы, работающих в сфере государственного управления, получили назначения на руководящие должности", - сказал представитель оргкомитета. Всего первый очный набор образовательного проекта состоял из 102 слушателей из 50 городов России.

Уточняется, что Ярмиев получил пост заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Ранее он занимал должность руководителя департамента архитектурных проектов Фонда "Институт развития городов Республики Татарстан". Москвичева назначена заместителем директора АНО "Центр городского развития Мурманской области". Ранее она работала в департаменте экономики и городского развития в администрации города Сочи.

Бесплатная федеральная программа профессионального развития "Архитекторы.рф" реализуется финансовым институтом развития ДОМ.РФ совместно с институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" по поручению президента РФ Владимира Путина. В феврале 2019 года глава государства поддержал инициативу о втором наборе программы.

Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также по повышению квалификации специалистов в области градостроительства, входят в нацпроект "Жилье и городская среда", следует из паспорта нацпроекта.

Участники образовательной программы "Архитекторы.рф" будут рекомендованы регионам на профильные должности в государственных и муниципальных органах управления, сообщал ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко. Выпускники заняли посты главных архитекторов Липецкой, Воронежской, Новгородской областей, города Краснодар, возглавили такие организации, как Центр компетенций по городской среде Томской области, "Липецкгражданпроект", команду по развитию городской среды в Иваново. Также финалисты программы работают в ДОМ.РФ, девелоперских компаниях "ПИК" "Брусника", агентствах Most Creative Club, Derevopark.