Единая стратегия развития стройотрасли и ЖКХ может появиться в России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минстрой РФ не исключает возможность синхронизации разрабатываемых стратегий по развитию сферы строительства и ЖКХ. Об этом в среду сообщил глава Минстроя Владимир Якушев на сессии по разработке долгосрочной стратегии развития стройотрасли в РАНХиГС.

Минстрой занимается разработкой стратегии в строительной отрасли до 2030 года и стратегии в жилищно-коммунальном хозяйстве до 2035 года.

"Есть такое желание синхронизировать. Сегодня развитие сферы ЖКХ стоит как бы в отрыве от строительной отрасли. По большому счету, было бы интереснее написать один документ", - сказал министр в ходе дискуссии.

В основу стратегии стройотрасли России лягут механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей национального проекта "Жилье и городская среда". Основная цель - рост конкурентоспособности отрасли внутри страны и за рубежом. Документ охватит сферы жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства, рынок строительных материалов и строительной техники.

Стратегия развития ЖКХ будет состоять из разделов о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, жилищном фонде, инвестиционном потенциале отрасли, экологии, в том числе обращении с твердыми коммунальными отходами, кадровой политике. Стратегия будет учитывать также отраслевые стратегии развития, нацпроекты "Жилье и городская среда" и "Экология".