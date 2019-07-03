Минстрой допустил увязку развития стройотрасли с индексом удовлетворенности населения

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Долгосрочная стратегия развития в России строительной отрасли, которая сейчас находится в разработке, могла бы опираться на индекс удовлетворенности населения. Такое мнение высказал в среду глава Минстроя Владимир Якушев на стратегической сессии по разработке стратегии развития строительной отрасли до 2030 года в РАНХиГС.

"По большому счету, в индексе удовлетворенности населения в ряде показателей можно найти стройку. Если мы зайдем в стратегию через человека, через индекс, это может иметь неплохую перспективу", - сказал министр, отвечая на соответствующее предложение, высказанное в ходе дискуссии.

Индекс удовлетворенностью жизнью был создан в Великобритании социальным психологом Адрианом Уайтом. Он показывает, насколько люди удовлетворены жизнью в разных странах и включает в себя показатели среды обитания.

Минстрой занимаемся разработкой стратегии развития строительной отрасли до 2030 года. Основная цель стратегии - рост конкурентоспособности российской строительной отрасли как внутри страны, так и за рубежом. Документ охватит сферы жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства, рынок строительных материалов и строительной техники. Формированием сводного документа займется аналитический центр при правительстве РФ.

Разработку документа планируется завершить к октябрю 2019 года.