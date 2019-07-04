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Мутко поручил Минстрою и Минфину до 15 сентября отчитаться о переходе на эскроу

Ведомства будут осуществлять мониторинг вместе с ЦБ, ДОМ.РФ и региональными органами исполнительной власти

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко дал поручение Минстрою и Минфину провести мониторинг ситуации по переходу на проектное финансирование и отчитаться перед правительством до 15 сентября 2019 года, говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Минстрою и Минфину обеспечить мониторинг ситуации по переходу на банковское проектное финансирование с использованием счетов эскроу в субъектах Российской Федерации", - говорится в поручении вице-премьера.

Министерства должны проводить данную работу совместно с Банком России, единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и региональными органами исполнительной власти.

Также Мутко поручил регионам до 1 августа принять меры для выполнения показателей по вводу жилья согласно федеральному проекту "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда".

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

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