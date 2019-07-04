Достройка домов для обманутых дольщиков в Татарстане потребует 7,5 млрд рублей

КАЗАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Власти Татарстана планируют решить проблему всех обманутых дольщиков региона к концу 2021 года, на достройку оставшихся домов необходимо 7,5 млрд рублей. Об этом в четверг ТАСС сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Основной механизм поддержки застройщиков, которые берутся довести объекты до конца - это предоставление им земельных участков через Фонд поддержки дольщиков. На завершение оставшихся объектов потребуется 7,5 млрд рублей. По данному направлению ведется тесная работа с АО "ДОМ РФ" и Минстроем РФ", - сказала Галимова.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил президенту республики Рустаму Минниханову и кабинету министров Татарстана разобраться с причинами ряда обращений обманутых дольщиков к федеральным властям.

По словам Галимовой, в ближайшее время Мутко будет доложено о мерах, которые принимаются в регионе для решения проблем обманутых дольщиков.

В 2019 году был сдан один дом, начаты строительно-монтажные работы на семи объектах. В текущем году планируется решить ситуацию по дому 65/03 в Набережных Челнах, его вторая и третья очереди достраиваться не будут, 26 дольщикам предоставят квартиры в других домах. Первая очередь дома уже сдана, отметила Галимова.

В план на 2020 год вошли шесть объектов для 1 450 дольщиков (в том числе 278 из федерального реестра), на 2021 год - шесть объектов для 1 769 дольщиков (в том числе 374 из федерального реестра).