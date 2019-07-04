В ДОМ.РФ сообщили, что около 6,5 млн кв. м жилья в стране строится с использованием эскроу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Около 6,5 млн кв. м жилья строится на текущий момент в РФ с использованием эскроу-счетов, сообщил в четверг генеральный директор единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ Александр Плутник на Московском урбанистическом форуме. Соответствующие сведения содержатся в Единой информационной системе жилищного строительства, оператором которой выступает ДОМ.РФ.

"В Единой информационной системе мы видим онлайн, как в целом осуществляется переход по стране на новую систему финансирования. На счета эскроу, согласно данным системы, уже переведены 6,5 млн кв. м жилья", - сказал Плутник.

В ДОМ.РФ уточнили, что на текущий момент около 14,4 млн кв. м жилья в РФ получили заключения о соответствии и работают по старым правилам.

Ранее в Минстрое России сообщали, что около 70% строящегося жилья в РФ будет завершено по старым правилам за два-три года. Это 87 млн кв. м из 123,5 млн кв. м.

"Все решения, принятые президентом РФ, правительством РФ и Банком России, обеспечивают гибкий переход жилищной сферы на проектное финансирование. Сложности, которые возникают, не носят системного характера и не связаны с системными проблемами стройкомплекса страны. Их можно решить в ручном режиме", - отметил глава ДОМ.РФ.

Переход на эскроу

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.

Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.

О форуме

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.