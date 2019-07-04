В ЦБ заявили, что жалобы на отказ в выдаче льготной ипотеки являются единичными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Жалобы на неправомерный отказ банков выдавать льготные ипотечные кредиты семьям с детьми носят единичный характер. Об этом сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута в кулуарах Международного финансового конгресса.

"Пока нельзя сказать, что здесь есть проблема, которую мы видим, по крайней мере, через жалобы. Но те единичные случаи, которые поступают, мы отрабатываем", - сказал он.

Руководитель службы ЦБ отметил, что в этом вопросе регулятор взаимодействует с правительством. Центробанк договорился с кабмином, что будет мониторить ситуацию и урегулировать все возможные проблемы, резюмировал Мамута.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и ЦБ до 1 августа 2019 г. принять меры по недопущению случаев необоснованного отказа со стороны банков в выдаче льготной ипотеки для семей с детьми.