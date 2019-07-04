Минстрой разработает законопроект по снижению административных барьеров для застройщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ планирует осенью 2019 года представить в Госдуму законопроект по снижению административных барьеров для застройщиков, сообщил в четверг заместитель главы ведомства Никита Стасишин на Международном финансовом конгрессе.

"Те поправки [в законодательство], которые были приняты до 1 июля, и на самом деле еще поправки будут в осеннюю сессию [Госдумы], мы этого не скрываем, но они будут направлены только на снижение административной нагрузки для застройщиков. И если мы сейчас доработаем и поймем, что нужно еще что-то отрегулировать с точки зрения эффективности открытия эскроу счетов, мы будем, наверное, принимать эти предложения в первую очередь от банков, которые работают. Мы понимаем, что это обязательно нужно сделать", - сказал он.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.